Record di precipitazioni per il mese di agosto da quando abbiamo rilevazioni (dal 1921). Precipitazioni del mese di agosto pari al 34% della pioggia caduta da inizio anno.

Lo scrive l'appassionato di climatologia Giampaolo Rizzonelli, compulsando i dati della sua stazione meteo. "Questa mattina la stazione www.meteolevicoterme.it ha raggiunto alle ore 09.20 un totale accumulo mensile di 239,0 mm record storico per agosto.

Anche andando ad analizzare i dati storici per Levico Terme (le rilevazioni sistematiche sono iniziate nel 1921) troviamo un 238,2 mm del 1966 (fonte Meteotrentino). I dati della stazione meteo di Levico Terme di Meteotrentino per il mese di agosto 2020 sono ancora maggiori (dati non validati) e portano l’accumulo mensile alle ore 08.00 di questa mattina a 261 mm.

I giorni piovosi di agosto (fino al giorno 30 compreso) sono stati 12 (per giorno piovoso si intende il giorno in cui cade una quantità di pioggia uguale o superiore ad 1 mm, 1 mm di pioggia per metro quadrato equivale ad 1 litro), ovvero è piovuto nei giorni 2 – 3 – 4 – 14 –17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 28 -29 – 30.

I valori normali per il mese di agosto sono pari a 102 mm e 8 giorni piovosi

Da inizio anno a Levico Terme sono caduti 702 mm di pioggia, quindi nel solo mese di agosto è caduto il 34% della pioggia rilevata da inizio anno, non solo le precipitazioni dei soli ultimi tre giorni (venerdì, sabato e domenica “parziale) ammontano a 101,6 mm (sempre parziale ad ore 09.30), quindi in tre giorni le precipitazioni sono state pari al 14% della pioggia caduta da inizio anno.

ERRATA CORIGE: le percentuali sono state corrette rispetto alla prima versione di questo articolo, in quanto erano state calcolate erroneamente.