C'è anche il miglior giocatore al mondo di pallavolo del XX secolo, il trentino Lollo Bernardi, tra i risparmiatori che sarebbero stati truffati da un presunto finanziere veneto, ora a processo. Al giocatore - che nel suo ricchissimo palmares vanta, tra l'altro, 9 scudetti 4 coppe campioni, 2 ori mondiali, un argento olimpico - sarebbero stati "sfilati" 130 mila euro. Ancor più consistente la perdita subita da un'amica di famiglia di Bernardi che aveva investito 250 mila euro in quello che veniva presentato come un investimento esclusivo con interessi del 25 e del 27 %. Tassi elevatissimi che avrebbero dovuto far sorgere qualche sospetto. Ma Bernardi e la sua conoscente avevano piena fiducia nell'operato dell'amico finanziere.

«Era il compagno di una persona cara - ha spiegato Bernardi al Corriere del Veneto - e non avevamo alcun motivo di dubitare di lui. Raccontava di lavorare nella finanza e di avere importanti conoscenze. Sapevamo che aveva molti amici nel mondo dello spettacolo. Sembrava una persona seria».

Così quando nell'estate del 2015 il presunto finanziere, 63enne di Silea (Treviso) propose l'affare, Bernardi aderì alla proposta e così anche l'amica di famiglia.

L'uomo sosteneva di avere la possibilità di sottoscrivere attraverso una banca londinese un investimento complessivo da 4,5 milioni di euro. Un'offerta proposta a clienti selezionatissimi a cui veniva assicurato un rendimento del 25% e più.

A garanzia il 63enne avrebbe consegnato alcuni assegni.

«Ho sottoscritto l'investimento il 10 agosto - ha detto Bernardi - il termine era a dicembre. Due mesi dopo ho chiesto notizie del mio denaro e D. G. ha spostato le date di chiusura. La cosa ci ha insospettito anche se, e sono agli atti, ci ha inviato qualcosa come 2 mila messaggi per rassicurarci e garantirci che era tutto a posto». Così non era e Bernardi e l'amica non hanno mai più visto il loro denaro.

Oltre al consistente danno finanziario, l'ex pallavolista e ora allenatore ha rischiato la beffa. Quando si è reso conto che i risultati dell'investimento non erano quelli promessi, ha cercato di incassare gli assegni dati a garanzia beccandosi una denuncia per usura e appropriazione indebita. Accuse insussistenti subito archiviate.

Al contrario, Bernardi è vittima e infatti ha sporto querela dando via ad un procedimento giudiziario per quella che potrebbe essere una truffa. A stabilirlo sarà il processo in tribunale a Treviso che entrerà nel vivo con l'apertura del dibattimento il 9 settembre. «Spero - ha detto Bernardi al Gazzettino - che tutto ciò serva almeno ad evitare ad altre persone di finire vittima di una truffa». E ha aggiunto con autoironia: «Mi disse "io ti cambio la vita", in un certo senso lo ha fatto».