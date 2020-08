La piena del fiume Adige, che ha interessato il paese di Egna (600 persone evacuate nella parte bassa del paese) sta arrivando in Trentino: la situazione più critica a Grumo e San Michele all'Adige, dove la massa di tronchi e detriti, e la piena che ha toccato la parte bassa, hanno fatto collassare il ponteggio ferroviario.

La struttura metallica si è deformata nella parte centrale, e si è «appoggiata» sul lato di San Michele: l'acqua che preme potrebbe portarla via a momenti. Sul posto, come si vede dal video, la sindaca Clelia Sandri.

Nel frattempo la zona è in balìa di un traffico caotico: per precauzione è stata chiusa l'autostrada A22 fra San Michele e Bolzano, e le auto in arrivo dalla Val diSole, che intendevano immettersi in Autobrennero per il grande rientro dei vacanzieri, vengono deviate sulla Statale o rimandate alla tangenziale della Rupe. Si sono formate lunghe code.

Chiusa anche la ferrovia del Brennero, per il pericolo di frane fra Bolzano e Vipiteno.

IL VIDEO