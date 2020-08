Ancora una giornata con dati rilevanti per quanto riguarda il monitoraggio dei contagi da nuovo coronavirus in Trentino: sono 14 i tamponi positivi fra i 1.365 processati nelle ultime 24 ore.

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari, nel diffondere i dati spiega che otto di questi nuovi casi sono sintomatici e tra di loro c’è anche un minorenne, a conferma dell'abbassamento dell'età media dei soggetti contagiati.

Uno scenario che induce le autorità sanitarie a rinnovare con forza l’appello a osservare la massima attenzione e a mantenere con grande attenzione il distanziamento fisico se si rientra dalle vacanze passate nelle località più a rischio o se si è venuti in contatto con qualcuno che da questi luoghi ha da poco fatto ritorno.

«Massima attenzione - ribadiscono le autorità sanitarie locali - anche nei confronti di ammalati e anziani che sono rimasti a casa: se si passa a salutarli al rientro dalle vacanze, è bene chiedersi prima se siamo sicuri di aver evitato comportamenti a rischio; diversamente, è doveroso mantenere il giusto distanziamento per almeno 14 giorni dal rientro».

Sul fronte ospedaliero si registra un leggero miglioramento: i pazienti ricoverati sono quattro, uno in meno rispetto a ieri. Uno di loro è sempre sottoposto a cure intense nel reparto di rianimazione del Santa Chiara.

Già venerdì sera Giancarlo Ruscitti, medico e dirigente generale della sanità trentina, si era detto preoccupato: «Purtroppo per prevenire esiste al momento una sola medicina efficace: il distanziamento. Senza dimenticare l'utilizzo delle protezioni. I numeri crescono e abbiamo dei focolai da tenere sotto controllo: a essere colpiti sono i giovani e le persone che rientrano da viaggi, all'estero e in Italia. Facciamo una raccomandazione importante, rivolta soprattutto ai giovani che tornano dalle vacanze: evitate di andare a trovare i vostri nonni, anche se sono a casa loro e non necessariamente in Rsa. Inconsapevolmente potreste contagiarli: so che è un sacrificio, ma va fatto. Lo dico perché tra gli ultimi casi quasi tutti sono di persone rientrate in provincia che poi hanno passato il virus ai loro cari».