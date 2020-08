Come molti vacanzieri in cerca di relax in spiaggia, si spostavano da Trento, e da altre città del nord, a Jesolo. Non per il mare, però, ma per la movida, che era diventato un mercato perfetto per smerciare i loro prodotti: cocaina, eroina e marijuana. La Polizia di Stato di Venezia ha arrestato 11 spacciatori nigeriani provenienti dal Nord Italia. Gli agenti della squadra mobile, diretti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e con l'ausilio del Servizio Centrale Operativo, hanno ricostruito la fitta rete di intrecci criminosi che hanno legato spacciatori di tutto il nord Italia con una meta comune: la città di Jesolo. Jesolo, punto focale della movida, è stato il panorama perfetto per gli spacciatori nigeriani provenienti da Torino, Trento, Vicenza, Padova, che hanno trovato nel litorale un punto di incontro con una elevata domanda di sostanza stupefacente: il consumo di cocaina, eroina e marijuana aveva ormai raggiunto in città una consistenza considerevole. Grazie all'ausilio di un drone, sono state ricostruite le modalità operative di questo gruppo di spacciatori.