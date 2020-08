Un uomo originario della Valsugana è ricoverato in gravi condizioni in un centro grandi ustionati fuori regione. Su come si sia provocato le gravi lesioni sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine, ma quello che pare certo è che non si sia trattato di un incidente: qualcuno avrebbe cercato di dargli fuoco, appiccando le fiamme al suo corpo con un accendino.

Il gravissimo episodio è successo nei giorni scorsi in un appartamento in città. Quale sia il quadro nel quale è maturata la vicenda stanno cercando ora di ricostruirlo gli inquirenti. Non sembrano però esserci dubbi sul fatto che non si è trattato di un incidente domestico.