«La Giunta provinciale di Trento cambia il regolamento per l’assegnazione dell’alloggio pubblico e ancora una volta agisce in solitaria, senza alcun confronto con gli attori che operano nell’ambito delle politiche per la casa provinciali». Lo sottolineano, in un comunicato congiunto, i segretari di Cgil, Cisl e Uil del Trentino Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti, commentando il testo approvato ieri in Quarta commissione del Consiglio provinciale di Trento.

«Non ci sono investimenti né per la realizzazione di nuovi alloggi pubblici e sono insufficienti le risorse per valorizzare il patrimonio Itea Spa, operazione che permetterebbe di mettere a disposizione nuovi alloggi soddisfacendo un numero maggiore di domande», sostengono i portavoce di categoria, che chiedono un confronto sul tema con la Giunta provinciale.

