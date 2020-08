Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha autorizzato l’intervento della Protezione civile di Trento a sostegno della città di Verona, duramente colpita da un nubifragio nei giorni scorsi.

A quanto riferito all’ANSA da fonti accreditate, il convoglio della Protezione civile partirà domani, giovani 27 agosto, portando attrezzature e personale specializzato.

L’iniziativa è stata concordata da Fugatti con il sindaco di Verona Federico Sboarina.

È previsto l’invio di macchinari e squadre di Vigili del fuoco volontari (per un totale di 20 persone) per la messa in sicurezza delle strade. A supporto delle operazioni arriveranno anche delle macchine spazzatrici, con i relativi operatori, messe a disposizione dal Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento.