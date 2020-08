Ci sono altri 3 nuovi casi positivi al Covid 19 in Trentino. Lo certifica il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che specifica che 2 di questi casi sono emersi per l’insorgenza di sintomi, mentre il caso restante è stato individuato tramite screening. Sono stati 530 i tamponi analizzati ieri, tutti nel reparto di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento.

A proposito di ospedali, è ancora l’Apss a comunicare che i ricoveri sono saliti a 5, di cui 1 nel reparto di rianimazione di Trento.

A Bolzano - Altri 9 nuovi casi positivi al coronavirus vengono segnalati in Alto Adige dall’Azienda sanitaria altoatesina sulla base di 590 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il totale delle persone positive al Covid 19, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sale quindi a 2.893.

Rimane stabile il numero dei pazienti ricoverati: sette nei normali reparti ospedalieri, 12 (ieri erano 11) in isolamento nella struttura di Colle Isarco ed uno in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 1.571, delle quali 277 di ritorno dalle vacanze Croazia, Grecia, Spagna o Malta.

I guariti sono 2.424 (4 in più rispetto ad ieri), ai quali si aggiungono 890 persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test.