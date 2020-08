C’è solo un nuovo caso positivo al Covid 19 oggi in Trentino, come riporta il rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Rimane stabile la situazione negli ospedali, dove sono sempre 4 i pazienti ricoverati, di cui uno in rianimazione.

La giornata festiva di ieri, come spesso accade, ha condizionato anche il numero di tamponi analizzati che si è fermato a quota 374, anche se in previsione del rientro alle attività di settembre l’obiettivo ribadito stamani dalla task force provinciale è di potenziare ulteriormente l’impegno su questo fronte, superando i valori medi giornalieri finora toccati.

In Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 609 tamponi. Sono stati registrati 15 nuovi casi positivi. Il numero delle persone positive al coronavirus sale pertanto a 2.884.

Sono sette i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri e altri undici si trovano in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Un solo paziente è ricoverato in un reparto di terapia intensiva. Rimane stabile - a 292 - il numero complessivo dei decessi da coronavirus.

Le persone in isolamento domiciliare sono attualmente 1.649, delle quali 287 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta.

Le persone guarite sono 3.310, così l'Azienda sanitaria.