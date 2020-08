Traffico rallentato e lunghissime code sulla statale della Valsugana questa mattina. Per un cantiere stradale al Ciré, con restringimento della carreggiata, si è fornmata dalle 8 in poi una lunga coda in direzione Pergine, fin dal viadotto dei Crozi, e in galleria.

Il tempo di percorrenza Ponte Alto - Pergine è di circa 40 minuti.