L'Azienda sanitaria provinciale ha registrato nelle ultime 24 ore quattro nuovi contagi da coronavirus su 745 tamponi processati.

In ospedale salgono a quattro le persone ricoverate (ieri erano tre), una delle quali è ancora in terapia intensiva.

Nel frattempo andrà monitorata via via anche la posizione dei trentini che rientrano dalle vacanze nei quattro Paesi "a rischio" per i quali vi è l'obbligo di tampone al ritorno in Italia. Molti residenti, infatti, potrebbero optare per eseguire il tampone direttamente dopo l'atterraggio, nelle aree sanitarie organizzate negli aeroporti, come a Verona e a Venezia. Anche in questo caso le persone sono naturalmente tenute all'isolamento domiciliare in attesa del responso (previsto entro 24 ore): se sarà negativo basterà darne comunicazione all'Apss - allegando la documentazione - tramite il sito Web e si potrà riprendere normalmente la propria vita, ma se fosse positivo bisognerà allertare il dipartimento di prevenzione, inviare il referto e naturalmente mettersi in quarantena anche se non si avverte alcun sintomo.

Il tampone è obbligatorio al rientro da Spagna, Grecia, Malta e Croazia (quest'ultima è la più frequentata dai trentini): si può fare privatamente all'estero al massimo tre giorni prima del rientro, in aeroporto o nei porti, oppure dopo l'arrivo a casa, entro 48 ore, prenotandosi nel sito dell'Apss per ricevere un appuntamento (nell'attesa si resta in isolamento, per facilitare l'organizzazione si può prenotare online anche prima di essere fisicamente rientrati, purché si conosca la data esatta del ritorno).

In vista della riapertura delle scuole, la Provincia sta mettendo a punto un piano anche in relazione ai dispositivi di protezione, in particolare alle mascherine: ne serviranno circa un milione al mese per consegnarle a studenti e personale.

Saranno invece circa 11 mila i litri di gel disinfettante necessario ogni mese per rifornire tutte le scuole.

Frattanto, l'Apss ha ultimato i preparativi per far scattare l'operazione di screening del personale scolastic: un test rapido per verificare se si è venuti o meno in contatto con il virus SARS-CoV-2 e si sono sviluppati gli anticorpi

«Da lunedì 24 agosto si parte con i test rapidi al personale scolastico. Il personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado potrà, in maniera volontaria, contattare il proprio medico di base e prendere un appuntamento per il test rapido su sangue capillare.

Se il medico di medicina generale non ha aderito alla campagna di screening – o se non si ha un medico in Trentino – è possibile prenotare il test ai punti prelievo dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. I test verranno eseguiti dal 24 agosto al 7 settembre.

Per chi prende servizio successivamente all’inizio dell’anno scolastico il test sarà effettuato prima dell’effettiva entrata in servizio. In caso di esito positivo del test rapido si procede con il tampone per verificare la possibile infezione in corso. In attesa del tampone e dell’esito si dovrà rimanere in isolamento. La campagna di screening è stata promossa dal ministero della salute. Il test è rivolto al personale docente e non docente dei nidi, delle scuola d’infanzia, di quelle primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e degli istituti di istruzione e formazione professionali. L’adesione allo screening è volontaria. Il test rapido è gratuito e viene effettuato negli ambulatori dei medici di medicina generale che hanno aderito alla campagna di screening attraverso una piccola puntura del polpastrello con l’ago pungi dito.

Ai medici che hanno aderito (oltre il 40%) vengono consegnati i kit con i test e il materiale necessario a eseguire l’esame in totale sicurezza. Per chi non ha un medico in Trentino o se il medico non ha aderito alla campagna è possibile prenotare il test nei punti prelievo di Apss (Arco, Borgo, Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine, Pozza di Fassa, Rovereto, Tione, Tonadico, Trento Centro Servizi Sanitari e Trento Crosina Sartori).

La prenotazione del test, senza necessità di impegnativa, va fatta come per i prelievi del sangue tramite FastTreC dal sito di Apss. È possibile prenotarsi già da domani. I test nei punti prelievo di Apss partiranno lunedì 24 e martedì 25 agosto al Centro per i Servizi Sanitari di Trento e da mercoledì 26 sarà possibile farli in tutti i punti prelievo del territorio».