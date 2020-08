Sono quattro i nuovi contagi da coronavirus rilevati in Trentino (ieri erano 2 e il giorno prima zero), su 1.721 tamponi analizzati. Lo comunica l’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, rimangono tre i pazienti ricoverati, uno dei quali si trova nel reparto di rianimazione dell’ospedale S.Chiara di Trento.

I quattro nuovi casi sono attribuibili a cittadini dell’est Europa rientrati in Trentino dopo un soggiorno nel loro paese d’origine. Durante il periodo di isolamento previsto per i rientri, è stato eseguito il test che ha dato responso positivo.

In nessuno dei quattro casi - sottolinea l’Azienda sanitaria - sono emersi finora sintomi ed in ogni caso prosegue il periodo di isolamento mentre sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la cerchia delle persone con cui i quattro soggetti sono venute in contatto.

A Bolzano però va peggio. Boom di nuovi casi positivi in Alto Adige, dove nelle ultime 24 ore sono state riscontrate 21 infezioni su 1.137 tamponi effettuati. Le persone in quarantena o isolamento domestico sono 1.846, comprese 334 persone rientrate da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Lo comunica l’Azienda sanitaria provinciale altoatesina.