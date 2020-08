In Austria per coadiuvare i controlli anti contagio da covid-19 sono stati messi a disposizione 800 soldati. Ora il governatore del Tirolo Günther Platter (Övp) ha chiesto l’intervento di 120 unità per i controlli ai confini a sud del Paese. Platter ha anche chiesto di poter far effettuare i tamponi ai confini e di fare chiarezza su come concretamente adoperarsi per effettuare i controlli sanitari, fa sapere l’agenzia Apa.

I controlli saranno effettuati al Brennero, ma anche a Sillian nel Tirolo dell’est e a Passo Resia, si legge in una nota del governatore Platter.

I controlli sanitari dovranno essere puntuali per individuare persone che hanno la febbre già al loro ingresso in Austria, per poter provvedere all’isolamento degli infetti. Per fare ciò, ci sarebbe bisogno di poter effettuare i test direttamente al confine, ha spiegato il governatore. Platter ha fatto appello al ministero alla salute, affinchè si faccia chiarezza su come procedere con i controlli.