Il rapporto giornaliero dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari del Trentino oggi registra due nuovi casi in più, entrambi emersi a seguito delle attività di screening che si stanno intensificando: ieri infatti sono stati 2066 i tamponi analizzati (1.269 da APSS e 797 dalla FEM). I pazienti ricoverati sono 3, di cui 1 in rianimazione (a Trento).

In questi dati confluiscono anche i casi rinvenuti dai controlli speciali che vengono effettuati per chi rientra dalle vacanze dall’estero, ed in particolare da Grecia, Croazia, Spagna e Malta.

Uno dei due nuovi positivi riscontrati oggi infatti è appena rientrato da una di queste località (dalla Croazia) e si è sottoposto, come prevedono le disposizioni sanitarie, al tampone.

Finora sono circa tremila le prenotazioni fatte da chi rientra dall’estero. I test vengono effettuati con la modalità «drive through», secondo la programmazione che l’Azienda sanitaria comunica agli interessati.

IN ALTO ADIGE SETTE CASI. Dopo un giorno senza nuovi casi di contagio da coronavirus, i laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, che nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.425 tamponi, registrano 7 nuovi positivi. In totale, le persone che hanno contratto l’infezione dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 2.811.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri e nelle cliniche private sono sempre 7, mentre aumentano di uno - ora sono 8 - i pazienti in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Resta sempre solo uno il paziente ricoverato in terapia intensiva, mentre sono 1.674 per persone in isolamento domiciliare.

Le persone guarite sono 2.397 (12 in più rispetto ad ieri), alle quali si aggiungono 888 persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test