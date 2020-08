Ci sono due nuovi positivi da Covid 19 oggi in Trentino. Lo certifica l’Azienda provinciale per i servizi sanitari che nel rapporto odierno dà conto anche del numero dei ricoveri: in ospedale figurano ora tre pazienti, di cui uno sempre in rianimazione.

Si segnala infine che nella giornata di ieri sono stati effettuati 798 tamponi, tutti nel laboratorio di Microbiologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento.

La Provincia è impegnata da oggi nei controlli con tampone obbligatorio per i trentini che rientrano dalle vacanze in Croazia, Grecia, Spagna e Malta.

Per quesiti sui rientri dall’estero c’è il numero verde realizzato in collaborazione fra Provincia autonoma di Trento e Apss, attraverso il Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza.

Il numero sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, con orario continuato e il sabato mattina dalle 8 alle 14. Il numero verde su cui è stato configurato il servizio è l’800 390 270.