È stato arrestato in Trentino dai carabinieri del Ros e della Compagnia di Rovereto il latitante tedesco Peter Andrea Gassner, destinatario di mandato d’arresto europeo da parte della Germania, dove è stato condannato per comportamenti razzisti e xenofobi, nonché per aver utilizzato simboli di organizzazioni incostituzionali di matrice nazista.

L’uomo, 32 anni, è stato rintracciato in un appartamento a Trambileno, dove viveva con la fidanzata utilizzando l’alias di Markus Meier. Al momento dell’ingresso dei militari, Gassner è stato trovato nascosto in un armadio mentre i suoi familiari, che lo avevano raggiunto per festeggiare insieme il Ferragosto, hanno cercato di sviare l’attenzione dei carabinieri.

L’arrestato sarà trasferito nel carcere di Trento a disposizione della Corte d’Appello di che ne curerà la successiva estradizione in Germania.