Zero nuovi positivi e zero decessi secondo il rapporto odierno dell’azienda provinciale per i servizi sanitari. Buone notizie anche sul fronte dei ricoveri ospedalieri che scendono a due, di cui uno ancora in rianimazione.

Sempre alto il numero dei tamponi effettuati: ieri ne sono stati analizzati 1400, tutti nel laboratorio di microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento.