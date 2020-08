Secondo dramma di Ferragosto in montagna. E' caduta dal sentiero finendo 150 metri più in basso, mentre tentava l'ascensione alla Cima delle Anime, in val Passiria, Giulia Tita, 29enne di Trento (foto Rai). La donna è morta sul colpo.

Il tracciato che porta alla croce sommitale della Cima delle Anime, a 3489 metri, è una impegnativa via di alta montagna che parte dal rifugio Plan, 500 metri più in basso. Un itinerario per escursionisti esperti.