Tre nuovi casi di cui uno con sintomi manifesti.

È il quadro descritto oggi dal rapporto Covid 19 in Trentino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che comunica inoltre la situazione dei ricoveri ospedalieri.

Sono risaliti a tre i pazienti ricoverati, di cui uno rimane affidato alle cure intensive.

I tamponi sono sempre attorno ai 1500 giornalieri (1.421 per la precisione, tutti analizzati nel laboratorio di microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento).

Intanto nel resto d'Italia crescono ancora i contagiati dal Coronavirus, secondo i dati del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore: sono 574 rispetto ai 523 di ieri.

Per avere un aumento più alto di nuovi positivi bisogna risalire al 24 giugno, quando furono 577. In Veneto (127) e Lombardia (97) gli incrementi più consistenti.

Complessivamente sono 252.809 le persone che hanno contratto il Covid.

In calo, invece, i morti: sono 3, contro i 6 di ieri. Solo in Valle d'Aosta e Molise non si sono registrati nuovi casi.

Ecco i dati aggiornati regione per regione