Il Consiglio comunale ha stanziato tre milioni di euro per l’istituzione di un bonus famiglia, di cui potranno godere circa 15.000 bambini, ragazzi e giovani residenti a Trento. Il bonus copre le spese per libri, abbonamenti o biglietti di ingresso a spettacoli, mostre, musei, strumenti musicali, capi di abbigliamento sportivo, attrezzature sportive, abbonamenti a palestre o a impianti sportivi, libri di testo, materiale di cancelleria, prodotti o servizi tecnologici necessari per le attività di formazione a distanza (esclusi gli smartphone), corsi e attività formative.

Il bonus per l’acquisto di beni o servizi di tipo culturale o sportivo (bonus cultura/sport) o nell’ambito dell’istruzione (bonus istruzione) - ricorda il Comune in una nota - può essere richiesto dalle famiglie residenti nel Comune di Trento. Bonus cultura/sport e bonus istruzione hanno un valore di 100 euro ciascuno e possono essere richiesti a rimborso di spese sostenute dalle famiglie tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020.

Possono presentare domanda le famiglie residenti con figli dai sei ai diciotto anni, di cinque anni se iscritti a scuole primarie e di più di diciotto se iscritti a secondarie di primo grado o secondarie di secondo grado o formazione professionale.

Le famiglie devono avere un Isee ordinario o corrente in corso di validità non superiore ai 40.000 euro. Il bonus verrà erogato in forma di rimborso direttamente sul conto corrente del richiedente a fronte di una spesa effettivamente sostenuta e documentata con ricevute, fatture, scontrini che riportino i dati del richiedente o del beneficiario e quelli relativi al bene o servizio acquistato. La richiesta dovrà essere presentata, entro il 31 gennaio 2021, esclusivamente in via telematica accedendo all’applicativo che sarà reso disponibile con autenticazione tramite Spid o Cps (tessera sanitaria attivata).