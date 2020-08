Sono due i nuovi casi positivi al Covid 19 registrati oggi in Trentino. Lo certifica il consueto rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che annovera nelle ultime ore anche un ricovero ospedaliero in più: sono attualmente 6 i pazienti nei reparti di malattie infettive (nessuno in rianimazione quindi).



Quasi 1000 i tamponi analizzati ieri (per la precisione 909, tutti nel laboratorio di microbiologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento).