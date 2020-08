Diecimila test sierologici per far ripartire in sicurezza la scuola. Saranno eseguiti dal 24 al 31 agosto grazie alla collaborazione con i medici di medicina generale che hanno dato la loro disponibilità ad effettuarli nei loro ambulatori.

«Si prevede la volontarietà - spiega il dirigente Giancarlo Ruscitti - e quindi il personale di ruolo, di scuole ogni ordine e grado, può decidere di sottoporsi al test. Il test sierologico verrà effettuato presso i medici di mecina generale che saranno disponibili ad effettuare il servizio. In caso di positività il medico avviserà l’Azienda e scatterà la procedura che prevede l’esecuzione del tampone».

Sulle esatte categorie alle quali verrà effettuato il test sierologico ancora non c’è certezza.

Nel corso degli incontri si è parlato di personale di ruolo anche delle scuole paritarie e delle professionali. «A noi dovrebbero arrivare poco meno di 10 mila test», conferma Ruscitti.

«Noi siamo favorevoli ad eseguirli - spiega il sindacalista Nicola Paoli della Cisl medici dopo l’incontro - Molti di noi sono in ferie ma altri ci saranno. Li abbiamo già sperimentati in questo ultimo mese e sappiamo come farli. Questi test a saponetta verranno al più presto distribuiti dalla Protezione civile e poi ci dovranno fornire anche i nominativi delle persone che rientrano nelle categorie che possono effettuarlo. È una corsa contro il tempo perché la fine di agosto è presto qui». I medici di medicina generale stanno già utilizzando da settimane i test sierologici che effettuano a pagamento ai pazienti che lo richiedono.

«Dobbiamo ringraziare Sanifonds, il fondo sanitario integrativo trentino, che rimborsa l’80% fino a 40 euro delle fatture dei medici. In più anche la macchina organizzativa è ben oliata. Quando si registrano igm positive viene subito attivato il servizio dell’Azienda sanitaria che si attiva con un punto di raccolta volante per effettuare il tampone - spiega Paoli - I tempi indicati sono da 24 ore a 5 giorni ma in realtà in questo periodo sono molto veloci e si sta nelle 24 ore».

Infine, come esposto dall’assessora Segnana a Cisl medici ed a tutte le altre organizzazioni sindacali della medicina generale alcuni giorni fa, a breve ci sarà l’implementazione del numero 116117 a disposizione dei medici di continuità assistenziale nonché della centrale Covid19 in caso di nuovo Lockdown autunnale.