Un incidente con 10 feriti è accaduto questa mattina verso le 8 sull'autostrada del Brennero in direzione sud. L'A22 segnala code per 6 km causa nel tratto compreso tra 5,988 km dopo lo svincolo Trento Sud al km 174 e 3,9 km prima di Svincolo Rovereto Nord in direzione Modena.

L'incidente si è verificato all'altezza del curvone di Nomi, prima del casello di Rovereto nord. I feriti non sarebbero gravi.