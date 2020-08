È del 50% l’incremento delle sanzioni irrogate nei confronti dei motociclisti per violazione delle regole di condotte, questo fine settimana rispetto al precedente fine settimana in Trentino.

Il questore Claudio Cracovia, proprio a fronte delle numerose contravvenzioni contestate negli ultimi giorni, ha chiesto un maggiore sforzo a tutte le forze di polizia per prevenire quella incidentalità, soprattutto dei motociclisti, legata al poco rispetto delle norme basilari nella conduzione dei veicoli.

Anche nei prossimi weekend continueranno i controlli sulle strade trentine, ed in particolare, sui i tratti più frequentati della Valsugana, Val D’Adige, Val di Non, Val di Sole, Val di Fassa, Val di Fiemme, Vallagarina, Alto Garda e Ledro, Val Giudicarie e Val del Chiese.