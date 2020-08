La Polizia stradale di Trento è intervenuta all’area di servizio Paganella ovest, sull’autostrada del Brennero, per due camionisti in evidente stato di alterazione alcolica che si aggiravano nel posteggio dei mezzi pesanti.

Allontanatisi dopo aver invitato i camionisti a mantenere un atteggiamento corretto e a non creare turbamenti, gli agenti della Polstrada sono dovuti successivamente intervenire per bloccare uno dei due autotrasportatori che era stato visto dagli automobilisti procedere a piedi barcollante sulla corsia di emergenza, creando problemi alle auto in transito.

L’uomo, in evidente stato confusionale dovuto all’abuso di alcol, dopo essere stato visitato sul posto dal personale sanitario del “118”, è stato accompagnato all’ospedale S. Chiara di Trento.