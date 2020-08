Alle ore 7 di questa mattina è stato ritrovato nella zona di Passo Palade nel comune di Senale-San Felice. il corpo senza vita del bergamasco Fabio Cisana di 83 anni. L'uomo, residente a Ponte San Pietro (BG), si era allontanato dalla sua seconda casa nel comune di Fondo, in val di Non, per raccogliere funghi.

Visto che non era tornato a casa ieri nel tardi pomeriggio era scattata la ricerca dell'uomo da parte del soccorso alpino e dei vigili del fuoco. La ricerca è stata poi sospesa per un temporale che si è abbattuto sulla zona, ma è ripresa questa mattina. L'uomo è stato ritrovato morto. L'ispezione cadaverica eseguita dal medico legale ha consentito di stabilire che la causa del decesso è naturale ed è riconducibile ad una caduta accidentale.