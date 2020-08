Un’auto Toyota Corolla, che viaggiava in direzione Pineta di Faedo, ha preso fuoco ieri verso le 12.30 ma fortunatamente le persone all’interno dell’abitacolo sono riuscite ad uscire e spostarsi sul lato della strada in attesa dei tempestivi soccorsi.

Nel giro di pochi minuti sono accorsi sul posto in località Palai i vigili del fuoco con il mezzo polisoccorso e l’autobotte per domare le fiamme.

Sono intervenute anche le forze dell’ordine, per accertare la dinamica dell’incidente, e i tecnici del servizio strade della Provincia.

«Nonostante l’intervento rapido dei vigili presenti in caserma per reperibilità estiva - ha affermato il comandante Gianni Fontana - l’autovettura è andata quasi completamente distrutta in pochi minuti prima che le fiamme venissero domate».

Le operazioni sono state coordinate dal vice comandante, Andrea Barbi, e hanno visto coinvolti una decina di volontari coadiuvati anche dal corpo di S.Michele.

Per l’intevento di ieri è stato utilizzato per la prima volta un nuovo mezzo, arrivato da poche settimane ai pompieri di Faedo. «Si tratta di un mezzo innovativo - ha spiegato Gianni Fontana - che abbiamo studiato assieme alla ditta costruttrice e che ben si adatta al nostro territorio: è dotato di serbatoio di acqua e schiuma, colonna fari e tutta l’attrezzatura per gestire incendi in spazi aperti e chiusi. Il percorso per arrivare a dotare il corpo di questo importante mezzo è stato abbastanza lungo e non facile: per me è stato come un sogno che si è avverato. È stato un investimento molto importante sostenuto dalla Cassa antincendi della Pat, dal Comune di Faedo e dalla Cassa Rurale Rotaliana Giovo. Sono proprio le emergenze come quella di ieri che ci fanno capire l’importanza di questi investimenti per la sicurezza del nostro territorio assieme alla presenza capillare e costante dei vigili volontari».