Caldo, caldissimo: la giornata di oggi è stata la giornata più calda - finora - dell’anno. In particolare - come riporta il nostro collaboratore ed appassionato di meteorologia Giacomo Poletti - ieri erano stati misurati in Trentino picchi oltre i 36°: massimo a Rovereto con 36.9°, alle Marocche di Dro 36.3°.

Oggi le stazioni automatiche di Meteotrentino segnalano il massimo: il record spetta a Rovereto, con una massima di 38,4 gradi. Poi molto caldo anche a Trento (36,7 misurato alle Laste), a Pergine (36,2) e Lases (36,9).

Caldo persino più in alto: dai 34,6 di Cles, alla massima di 17,4 ai 3mila metri delPresena (con una minima notturna altissima, a 11,1 gradi).

Da domani una tregua: domenica infatti dopo una mattina in peggioramento con i primi piovaschi intermittenti, il pomeriggio vedremo temporali. Lunedì pioggia più abbondante con il passaggio di un fronte freddo.

Dal grafico di Poletti, però, si nota come da mercoledì prossimo sia in vista una seconda ondata di caldo: sabato 8 e domenica 9 agosto di nuovo temperature simili a quelle di oggi.

