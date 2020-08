Dal 5 agosto si potrà tornare a comprare il biglietto sull'autobus, su corriere e treni nel trasporto locale urbano ed extraurbano.

Lo stabilisce la nuova ordinanza - la numero 39 - del governatore Maurizio Fugatti relativa alla Fase 2 dell'emergenza Coronavirus.

Si tratta sostanzialmente dell'unica novità concreta, visto che per il resto l'ordinanza si limita a prorogare le misure anti-Covid in vigore, come l'uso della mascherina e le prescrizioni sul distanziamento, fino al 30 agosto. Continuano a valere anche le regole di sicurezza sui posti di lavoro.

L'ordinanza tiene poi conto della proroga dello stato d'emergenza fino al 15 ottobre, decisa dal governo Conte.

ECCO IL TESTO DELL'ORDINANZA