Zero contagi, un solo ricoverato per Covid (ma non è grave): è il nuovo bilancio dell'epidemia in Trentino, annunciato da un comunicato stampa della Giunta provinciale.

«È un agosto che si apre con buone notizie dal fronte che contrasta la diffusione del Covid 19 in Trentino. Il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari infatti parla di zero contagi a fronte di 1294 tamponi analizzati (647 APSS, 647 FEM). Da aggiungere che fortunatamente nemmeno oggi si registrano decessi causati dal virus, mentre un soggetto positivo ha avuto bisogno di essere ricoverato in ospedale, ma non si trova in rianimazione» afferma la Giunta.