In Trentino registrati oggi 2 nuovi positivi al Coronavirus. I contagiati così come le persone attualmente in isolamento in Trentino sono 100.

Sono questi i dati forniti dall'Azienda sanitaria al ministero della Salute. Ieri i nuovi contagiati erano stati tre.

ECCO LA TABELLA AGGIORNATA AD OGGI IN TUTTE LE REGIONI