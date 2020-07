Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) di Trento, in sede collegiale, oggi ha nuovamente sospeso, con un’ordinanza, il provvedimento della Provincia autonoma di Trento relativamente alla possibilità di abbattere l’orsa JJ4.

La definitiva pronuncia del tribunale amministrativo è stata fissata per il prossimo 22 ottobre.

Un primo decreto cautelare presidenziale urgente di sospensiva dell’abbattimento era stato disposto lo scorso 10 luglio, dopo il ricorso delle associazioni ambientaliste e animaliste, patrocinate dall’avvocato Claudio Linzola.

E l’aggressione? L’incidente dello scorso 22 giugno con l’orsa JJ4 sul monte Peller in Trentino, in cui rimasero feriti due uomini, «non è imputabile al comportamento problematico di un singolo orso, bensì ad un più ampio problema di gestione della convivenza con gli esseri umani». Lo hanno stabilito i giudici del Tar di Trento che questa mattina hanno confermato la sospensiva dell’ordinanza provinciale che aveva disposto l’abbattimento di JJ4.

LAC, LAV, LIPU, LNDC E WWF ESULTANO - « L’udienza tenutasi questa mattina al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha confermato la sospensione dell’Ordinanza provinciale che aveva disposto l’uccisione dell’orsa JJ4.

I giudici hanno rilevato che l’incidente dello scorso 22 giugno non è imputabile al comportamento problematico di un singolo orso, bensì a un più ampio problema di gestione della convivenza con gli esseri umani.

“Siamo felicissimi! Per ora, e fino alla udienza di merito, nessuno potrà torcere un pelo a JJ4 che, se accompagnata dai suoi cuccioli, potrà continuare a fare la mamma crescendo i suoi piccoli senza il rischio di essere fucilata per soddisfare interessi politici che nulla hanno a che fare con la sicurezza pubblica”, dichiarano le associazioni LAC, LAV, LIPU, LNDC e WWF che fin da subito avevano impugnato l’ordinanza provinciale, ringraziando l’avvocato Claudio Linzola del foro di Milano per il fondamentale contributo.

Il 22 ottobre si terrà l’udienza che entrerà nel merito dell’ordinanza provinciale».

