Gli agenti della squadra di Polizia giudiziaria hanno arrestato per sostituzione di persona, possesso di documenti falsi (permesso di soggiorno e carta d’identità) e falsità ideologica un cittadino di origine ghanese di 36 anni, residente in provincia di Bergamo.

L’uomo, secondo quanto riporta una nota della Questura di Trento, aveva esibito i documenti al funzionario della Motorizzazione civile di Trento poco prima di procedere alla prova pratica di guida per il conseguimento della patente.

L’intervento degli agenti è avvenuto in accordo con il personale della motorizzazione, dato l’emergere di alcuni elementi che potevano far presupporre la possibilità che alcuni candidati potessero farsi sostituire da terzi e ottenere l’abilitazione alla guida in maniera illecita.

Tramite gli accertamenti foto-dattiloscopici, l’uomo è stato identificato come J.M., classe 1984.