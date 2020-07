Sono incoraggianti oggi i dati riferiti all’andamento del contagio da Covid-19 in Trentino.

Il report quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, infatti, indica zero caso positivi, zero decessi, un solo paziente ricoverato in malattie infettive.

Sono stati 456 infine i tamponi analizzari ieri, quasi tutti in Microbiologia all’ospedale Santa Chiara (444 Azienda sanitaria e 12 Fem).