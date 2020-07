C’è un caso positivo in più oggi segnalato dal rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Benché localizzato nella stessa zona, non si tratta di un contagio attinente il focolaio di Rovereto, spiegano i sanitari che confermano inoltre la presenza di un solo paziente ricoverato in malattie infettive.

Sono stati 104 infine i tamponi, tutti analizzati dalla Microbiologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento.