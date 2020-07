Un ragazzo di 28 anni italo-tunisino è stato arrestato dalla squadra mobile di Trento in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della repubblica di Trento. Deve scontare 4 anni per il reato di violenza sessuale.

Il fatto risale a cinque anni fa quando il giovane, insieme ad altre cinque persone, tra cui tre ragazze, ha abusato di una giovane di origini libica, all’epoca dei fatti appena ventenne.

La vittima, in una serata di fine settembre, si trovava con un amico nella zona del parco di piazza Venezia. Attirata dalle grida proveniente dai giardini, si era avvicinata con l’amico al gruppo di coetanee. Una volta a pochi metri dal gruppo di giovani, la vittima, ed il suo accompagnatore, si sono resi conto come i ragazzi e le ragazze fossero palesemente in uno stato di alterazione, derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti e dall’abuso di alcol, al punto tale da proferire frasi prive di senso.

Accortisi della presenza della vittima e del suo amico, i ragazzi hanno incalzato quest’ultimo perché gli desse del denaro, inveendo anche contro la ragazza. Contemporaneamente la ragazza è stata cinta in una morsa, dalle tre ragazze facenti parte del gruppo e immobilizzata.

Nello stesso momento, l’accompagnatore è stato aggredito con calci e pugni dai ragazzi stranieri, ma è poi riuscito a fuggire.

Nel frattempo la giovane vittima, immobilizzata e pietrificata dalla paura, è stata spogliata dai ragazzi, tra cui il giovane arrestato, e costretta a subire pesanti palpeggiamenti.

Le successive indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trento hanno permesso di individuare il gruppo dei violentatori.