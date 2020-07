Sale di altri 14 il numero di positivi al Coronavirus, seppure asintomatici, legati al focolaio della Bartolini di Rovereto.

Oggi ne sono stati rilevati 3 tra i padroncini delle ditte che trasportano i pacchi per il centro logistico e 11 tra familiari o persone vicine a chi lavora per il centro logistico.

Tra i coinvolti anche alcuni minori. Il numero totale di positivi sui 300 tamponi fatti finora sale a 64.

In Trentino ci sono anche altri nuovi casi non legati al focolaio roveretano. Ma il loro numero ufficiale sarà comunicato nel pomeriggio.

Lo ha comunicato in conferenza stampa questa mattina con il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, il direttore generale dell'Azienda sanitaria di Trento Pierpaolo Benetollo.

«Su 61 ditte individuali si sono presentati 59 titolari, una grandissima adesione alla nostra richiesta di tamponi. Solo tre sono positivi e si tratterebbe non di contatti lavorativi ma extralavorativi. Abbiamo ritenuto di non mettere in isolamento preventivo tutti i “padroncini”, differentemente da quanto fatto ieri per tutti i lavorati della ditta. Stiamo lavorando su contatti familiari e conviventi». Lo ha detto il direttore del Dipartimento prevenzione dell’Azienda sanitaria di Trento, Antonio Ferro, parlando del focolaio alla Bartolini di Rovereto, in Trentino.

«Stiamo facendo fatica a rintracciare alcuni di questi contatti, gli uffici di Rovereto spesso fanno fatica a individuare il numero civico delle abitazioni o a rintracciare le persone. La percentuale di positivi si sta riducendo quindi il lavoro a cerchio sta producendo risultati buoni. A livello epidemiologico si tratta di persone tutte asintomatiche, quindi con bassa contagiosità. Abbiamo isolato in maniera precauzionale anche tutti i soggetti che hanno presentato tampone negativo, speriamo che questo focolaio sia in qualche modo circoscritto. Ci aspettiamo qualche altro caso nei prossimi giorni ma dovremmo aver fatto la maggior parte del lavoro», ha aggiunto Ferro.

Pierpaolo Benetollo, ha anticipato dunque che nel pomeriggio arriveranno gli ultimi risultati e ci dovrebbe essere qualche altro sporadico positivo non legato al focolaio.

