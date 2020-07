La Fondazione Pezcoller di Trento, dopo aver consegnato, quest’anno senza cerimonie in presenza, i due Premi più prestigiosi (internazionale a John Edgar Dick ed europeo a Nitzan Rosenfeld), si prepara a varare un nuovo Premio annuale, il terzo, stavolta riservato alle donne che si occupano di ricerca sul cancro.

La novità è stata annunciata dal presidente della Fondazione Enzo Galligioni. Il premio, attribuito in collaborazione con l’Associazione europea per la ricerca sul cancro è intitolato a Marina Larcher Fogazzaro, la cui eredità a favore della Fondazione Pezcoller, ha reso possibile l’istituzione di questo riconoscimento ed il suo mantenimento nel tempo.

Il 32/o Simposio Pezcoller invece, previsto a Trento il 22 e 23 giugno 2020, è stato rimandato al 2021 e manterrà il focus sulla tematica dell’invecchiamento come uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo dei tumori.