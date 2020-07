Momenti di paura, ieri pomeriggio, a Villazzano, dove il forte temporale e le raffiche di vento che si sono abbattute anche sul capoluogo, hanno provocato lo schianto di un grosso albero.

È successo verso le 17.30 in via Tambosi e la pianta, per fortuna, è caduta dal lato del marciapiede: ha divelto la ringhiera e poi si è appoggiata sulla campagna, lasciando una grossa zolla con le radici penzolanti. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Villazzano, che hanno messo in sicurezza la zona e la polizia locale.