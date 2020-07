Coronavirus: due nuovi casi positivi in Trentino oggi. Complessivamente, dunque, i positivi sono attualmente 21.

Lo riporta il resoconto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che riferisce anche della presenza di un paziente ricoverato in uno dei reparti trentini per malattie infettive.

Nessun minorenne né ospite di Rsa dai nuovi casi, il primo dei quali è emerso tramite screening, mentre nel secondo si è avuta evidenza attraverso i sintomi della malattia ed il successivo tampone.

A proposito di tamponi, ieri ne sono stati analizzati 435, quasi tutti nei laboratori dell’Azienda sanitaria (425 per la precisione, mentre i restanti 10 sono stati trattati a San Michele dalla FEM).

