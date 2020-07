Dopo giorni di zero contagi, si riaccende il coronavirus in provincia. Sale di 4 nuovi casi la statistica dei contagi di Covid-19 in Trentino. Lo certifica il rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che iscrive 1 dei 4 nuovi casi all’indagine epidemiologica collegata all’ultimo focolaio rinvenuto in Vallagarina.

Nel rapporto di oggi figura anche un paziente ricoverato in ospedale, si tratta della neo mamma che ha partorito a Rovereto, di cui riferiamo in un altra notizia.

Per quanto riguarda i tamponi, ieri ne sono stati analizzati 512 tamponi, di cui 106 in APSS e 406 alla FEM.

Leggi anche: Straniera positiva al virus viene in visita a parenti in Trentino e partorisce a Rovereto

Leggi anche: Domani tamponi a 60 dipendenti della Bartolini di Rovereto