Gravissimo investimento pochi minuti prima delle 18 a Valda, in val di Cembra.

Un ragazzo di 15 anni è stato investito da un furgoncino mentre stava andando in bicicletta.

Le sue condizioni sono subito apparse critiche: ha perso conoscenza prima dell'arrivo dei soccorritori. La centrale operativa di Trentino Emergenza ha mandato sul posto l'elicottero con il medico rianimatore.

Il ragazzo è stato stabilizzato e portato al Santa Chiara, dove è stato accolto nei "codici rossi". I carabinieri della compagnia di Cavalese sono sul posto per verificare la dinamica dell'incidente.

Secondo le prime indiscrezioni, il bambino che scendeva da una via laterale per immettersi sulla provinciale non avrebbe dato la precedenza e in quel mentre sopraggiungeva il furgone che non è riuscito a evitarlo.