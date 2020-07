Non ce l'ha fatta il bambino di 11 anni, originario di Savona, che era rimasto ferito sabato pomeriggio in un incidente nella galleria Valaverta tra Ziano e Predazzo.

Altre quattro persone, oltre al piccolo, erano rimaste ferite e sono state estratte dalle lamiere contorte di due veicoli che si sono scontrati dopo una sbandata.

Il bambino viaggiava con i familiari ed erano diretti in Val di Fassa per passare le vacanze. Sulle prime non sembrava particolarmente grave, ma le sue condizioni sono poi peggiorate ieri fino all'esito fatale.

La madre è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santa Chiara di Trento in prognosi riservata. Anche il padre è ricoverato al Santa Chiara ma in condizioni non preoccupanti.



