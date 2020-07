Per gli utenti del trasporto pubblico locale che non sono dotati di abbonamento, che ora devono salire a bordo già muniti di titolo di viaggio causa emergenza Covid, sono molteplici le possibilità di acquisto di un biglietto ordinario.

Lo spiega in un comunicato la Provincia di Trento.

Ci sono le applicazioni, le tessere a scalare, oppure l’acquisto diretto nelle biglietterie.

Queste le modalità per acquistare un biglietto di trasporto pubblico locale:

- acquisto tramite APP su smartphone: OPEN MOVE E DROPTICKET (NB è necessaria carta di credito, il biglietto con le App è scontato del 10%);

- acquisto della nuova COP a scalare presso le biglietterie di Trentino Trasporti, di Treintalia e le tabaccherie aderenti (in quest'ultimo caso precaricate di 10 euro);

- acquisto della "tradizionale" tessera a scalare (supporto plastificato) presso le biglietterie di Trentino Trasporti, di Treintalia e presso alcune Famiglie cooperative (in quest'ultimo caso precaricate di 10 euro);

- acquisto in modalità ordinaria presso le biglietterie di Trentino Trasporti e di Trenitalia.

Sono in distribuzione sul territorio le nuove tessere a scalare su supporto cartaceo denominate “Cop” (chip on paper) basate su tecnologia contactless, utilizzabile sui mezzi extraurbani a tariffa fissa (2 euro a viaggio) e sulle corse urbane.

La “cop” si differenzia dalla tradizionale scalare anonima su supporto plastificato oltre che per il tipo di supporto (cartaceo rispetto a plastificato) anche perché è gratuita (non è previsto il costo del supporto) e per le modalità di reperimento e ricarica.

La nuova carta a scalare è acquistabile nelle biglietterie di Trentino Trasporti e Trenitalia e presso le tabaccherie sul territorio, per ora una cinquantina, in via di progressivo aumento.