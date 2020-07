Una sbandata improvvisa, poi lo scontro con una vettura che procedeva in senso contrario: la scena che ieri pomeriggio si è presentata ai soccorritori, nella galleria Valaverta, tra Ziano e Predazzo, è stata terribile.

Cinque le persone che sono state estratte dalle lamiere contorte dei due veicoli e sono state trasferite in ospedale, a Trento e Cavalese: tra loro anche un bambino di 11 anni, un turista ligure che viaggiava con i familiari.

L’allarme è scattato poco dopo le 17.15, circa a metà del tunnel che corre nella roccia delle pendici del monte Agnello aggirando l’abitato di Ziano: subito gli operatori della centrale unica per l’emergenza, dopo che altri automobilisti erano riusciti a contattare il 112, hanno iniviato in galleria i vigili del fuoco dei corpi di Ziano di Fiemme, oltre a quelli di Predazzo e di Cavalese, intervenuti con le pinze idrauliche: una trentina in tutto i volontari che hanno prestato la prima assistenza ai feriti, supportando il personale sanitario e medico di Croce rossa e 118 arrivato in galleria a bordo di quattro ambulanze.

Da Trento è stato fatto alzare in volo l’elicottero dei vigili del fuoco permanenti, che è atterrato direttamente sulla carreggiata della strada provinciale 232 di fondovalle, all’imbocco della galleria verso Ziano.

La strada, nel frattempo, era stata infatti chiusa al traffico, con i veicoli deviati attraverso l’abitato di Ziano nel tratto compreso tra la zona produttiva dell’abitato e la rotatoria all’uscita del tunnel.

Grande il sollievo dei soccorritori quando hanno potuto accertare come tutti i cinque feriti fossero coscienti: tre le persone che si trovavano a bordo della vettura che saliva in direzione di Predazzo, due quelle che viaggiavano sul veicolo che scendeva verso Cavalese.

Secondo i primi elementi raccolti dai carabinieri della compagnia di Cavalese che hanno curato i rilievi, pare che sia stato il conducente dell’auto che viaggiava verso Predazzo a invadere improvvisamente la carreggiata opposta, senza dare la possibilità al conducente dell’altra auto di evitare l’impatto, che è stato violentissimo.

L’elicottero ha trasferito a Trento due dei cinque feriti, tra cui l’undicenne, mentre gli altri tre coinvolti sono stati accolti dal pronto soccorso dell’ospedale di Cavalese.