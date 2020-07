L’Azienda provinciale per i servizi sanitari nel suo rapporto quotidiano sull'epidemia da Coronavirus conferma l’assenza di decessi come pure di casi positivi.

Restano 2 i ricoveri in ospedale (non in rianimazione) mentre sale a quota 1600 il numero dei test (1.629 tamponi per l’esattezza, di cui 540 analizzati da APSS e 1.089 dalla FEM).





