Paura nella tarda serata di ieri in Val Rendena, dove dua auto sono rimaste coinvolte in uno scontro violentissimo.

A Spiazzo, poco prima delle 22.45, il conducente di una Opel Combo, un 36enne che scendeva da Pinzolo in direzione di Tione, ha perso il controllo dell'auto, che si è rovesciata proprio mentre nella direzione opposta stava salendo una Fiat 500. A bordo dell'utilitaria si trovavano una 62enne e i suoi due nipotini di 4 e 6 anni. La donna non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto con la Opel del 36enne.

Subito il luogo dell'incidente è stato raggiunto dai vigili del fuoco volontari dei corpi di Spiazzo e Pelugo, oltre ai sanitari con due ambulanze e ai carabinieri, mentre al campo sportivo di Spiazzo è atterrato l'elicottero dei vigili del fuoco permanenti di Trento.

Miracolosamente tutti e quattro i feriti non hanno riportato gravi conseguenze e nessuno di loro è in pericolo di vita.