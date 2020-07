Dopo qualche giorno di calma, affiora di nuovo il Covid 19 con tre positivi residenti in diverse località del Trentino.

Uno di questi è correlato al focolaio individuato una settimana fa a Predazzo all’interno della comunità kosovara e prontamente isolato: si tratta peraltro di un componente del medesimo gruppo familiare, cosa che praticamente riduce al minimo la possibilità di contagio all’esterno e la sua individuazione è l’esito dello stretto monitoraggio messo in atto dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari per contenere il fenomeno.

Fortunatamente le forme in cui si sta manifestando ultimamente il virus non sono accompagnate da complicazioni: in ospedale infatti c’è solo un paziente ricoverato, per giunta non nei reparti di rianimazione.

Il monitoraggio continuo e diffuso sul territorio continua ad essere un valido strumento per diagnosticare con sufficiente tempestività la presenza del coronavirus.

Ieri asono stati analizzati 1.226 tamponi di cui 452 dalla Azienda sanitaria e 774 dalla Fondazione Mach.