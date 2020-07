Dopo gli esami di maturità, per molti giovani lo studio non si arresta: a partire da agosto sono previsti test di ingresso per le iscrizioni all’anno accedemico 2020/2021 dell’Università di Trento che, date le esigenze sanitarie dell’emergenza, si svolgeranno in modalità online. Le preiscrizioni ai test di ammissione estivi per tutte le facoltà dell’Università di Trento sono iniziate lo scorso venerdì e permetteranno a 1.900 giovani di diventare studenti del nostro ateneo. Per i ragazzi che invece hanno già effettuato il test di ammissione a primavera, in totale 5.798 giovani per 1.927 posti, ci sarà tempo fino al 13 luglio per formalizzare l’iscrizione ed immatricolarsi, chi deciderà di non farlo lascerà il posto ai ragazzi che sosterrano il test nei prossimi mesi.

A dare il via alle prove di ammissione è la facoltà di Lettere e Filosofia: il test di ammissione per i corsi di laurea triennale in Beni culturali, Filosofia, Lingue moderne e Studi storici e filologici-letterali si terranno il 20 agosto. Il giorno successivo, in data 21 agosto, le prove di ammissione per i corsi di Amministrazione aziendale e diritto, Economia e management e Gestione aziendale, della facoltà di Economia e Management.

Il 24 agosto giornata di prove doppie: il test sarà sostenuto infatti da chi vuole frequentare il corso di laurea in Comparative European and International legal studies e anche da chi intende inziare la facoltà di Giurisprudenza.

Seguono il 25 e il 26 agosto le prove di ammissione rispettivamente per la facoltà di Psicologia e Scienze Cognitive, con i corsi in Interfacce e tecnologie della comunicazione e Scienze e tecniche di psicologia cognitiva e per la facoltà di Sociologia e Ricerca sociale, con prove di ammissione per accedere ai corsi in Sociologia, Servizio Sociale e Studi Internazionali.

Saranno invece suddivisi su più giorni i test rivolti agli aspiranti studenti delle facoltà di Matematica e Fisica e Ingegneria: per i corsi in Fisica, Matematica, Informatica, Ingegneria civile, Ingneria per l’ambiente e il territorio, Ingegneria indistriale, Ingegneria Informatica, delle Comunicazioni ed Elettronica, Vinicoltura ed Enologia e Scienze e Tecnologie biomolecolari le prove online si svolgeranno il 27 e il 31 agosoto e poi dal 1 al 4 settembre.

L’8 settembre sarà invece il turno di Ingegneria Edile - Architettura, come da calendario nazionale, e del corso di laurea in Educazione Professionale.

A seguire il calendario nazionale sarà anche il test di ammissione per la grande aggiunta fra le facoltà Unitn di questo nuovo anno accademico: per la Facoltà di Medicina e Chirurgia le prove di ammissione sono previste per il 3 settembre.

Nonostante l’allarme di qualche mese fa del Ministro dell’Università Manfredi per la previsone di un calo di immatricolazioni universitarie fino al 20%, per ora UniTn rimane positiva e anche per il nuovo anno accademico la nostra città è pronta ad ospitare nuovi studenti trentini e fuori sede.